Cathy Hummels (34) hat die Nase voll. Die Kampf der Realitystars-Moderatorin wird im Netz regelmäßig mit Kritik an ihrem Körper konfrontiert. Dabei beanstanden die Social-Media-Nutzer oftmals, dass die Frau von Mats Hummels (33) zu dünn sei. Bereits vor wenigen Wochen setzte die Influencerin daher gemeinsam mit Sophia Thiel (27) ein Zeichen gegen Körperkritik. Nachdem Cathy wegen eines Fotos von ihrer Kehrseite erneut kritisiert wurde, setzte sie sich nun im Netz zur Wehr.

In ihrer Instagram-Story reagierte die 34-Jährigen gewohnt humorvoll auf die Kommentare ihrer Follower, die Falten in ihrem Hinterteil beanstandeten. "Lieber mit 34 Falten am Arsch als im Gesicht. Sollte es mich mal stören, dann ziehe ich eine Hose an. Aber es stört mich nicht", konterte Cathy und teilte erneut ein Bild, auf dem ihr Po zu sehen ist. Zudem fügte die Moderatorin den Hashtag #stopbodyshaming hinzu.

Des Weiteren stellte Cathy klar, dass sie schon immer diese Falte gehabt habe. "Ich bin 34. Ich bin dankbar für meinen gesunden Körper. Ich habe ein Baby bekommen", betonte die Influencerin und zeigte damit, dass sie über den Hate-Kommentaren ihrer Kritiker steht.

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Mai 2022

