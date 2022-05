Cathy Hummels (34) vertreibt sich die Zeit in Florida alleine! Hierzulande sorgte die Moderatorin in den vergangenen Monaten mit ihrem Liebesleben für reichlich Schlagzeilen. Die vermeintlichen Liebschaften ihres Mannes Mats Hummels (33) wurden öffentlich heiß diskutiert. Trotzdem kündigte die Mutter eines Sohnes vor wenigen Tagen an: Sie fliegt mit Freunden und ihrem Gatten in den Urlaub. Inzwischen ist Cathy in Miami angekommen – und wurde dort solo am Strand gesichtet!

Auf neuen Bildern ist die 34-Jährige im Bikini im Meer zu sehen. Dabei machte Cathy allerdings einen ernsten Eindruck: Mit eiserner Miene steht sie im Meer und läuft schließlich über den Sand. Auf ihrem Ausflug ins Wasser war die gebürtige Bayerin außerdem ganz alleine. Weder von Mats noch von ihrem Sohn Ludwig (4) ist auf den Fotos etwas zu sehen.

Auch im Netz zeigt sich Cathy immer wieder im Bikini – bekommt dafür aber auch oftmals Kritik. Erst vor wenigen Tagen störten sich manche Instagram-Follower an Falten an ihrem Hinterteil. "Lieber mit 34 Falten am Arsch als im Gesicht. Sollte es mich mal stören, dann ziehe ich eine Hose an. Aber es stört mich nicht", wehrte sie sich daraufhin.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

MEGA Cathy Hummels im Mai 2022 in Miami

Instagram / cathyhummels Influencerin Cathy Hummels im Mai 2022

