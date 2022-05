Luigi Birofio scheint sich wohlzufühlen! Der Reality-TV-Star ist schon zum zweiten Mal ein Kandidat bei Ex on the Beach. Bislang kam noch keine Ex von ihm in die Show, doch er vergnügte sich bereits mit zwei anderen Frauen: An einem Abend knutschte er mit Gina Alicia und Romina – was zu dicker Luft führte. Letztendlich teilte er jedoch mit einer das Bett: Gigi hatte das erste Mal Sex im TV!

Nachdem Gina Alicia herausgefunden hatte, dass Gigi an dem Abend nicht nur ihr näherkam, verlor sie ganz schnell das Interesse. Doch für den Prominent getrennt-Star kein Problem: Er schlich sich einfach zu Romina ins Bett. Auf einen Schlag wurde es unter der Bettdecke auch ziemlich heiß und die beiden küssten sich nicht nur. "Das ist mein erstes Mal Sex im TV", staunte Gigi am nächsten Morgen im Einzelinterview, doch zeigte sich gelassen.

Auch Romina sah die ganze Sache entspannt. Die Kölnerin bat den 22-Jährigen am nächsten Morgen, die Geschichte nicht an die große Glocke zu hängen. "Das, was da gestern war, musst du keinem erzählen", flüsterte sie ihm zu.

