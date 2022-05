Wie hat sich Ronny gegenüber Josimelonie nach ihren Fremdgehvorwürfen verhalten? Die Influencerin hatte vor wenigen Tagen behauptet, dass der Schweriner an dem Tag vor ihrer Hochzeit mit ihrer Liebe im Sinn-Konkurrentin Isabella geschlafen habe. Dieser dementierte das Ganze und betonte, dass er die Hamburgerin erst nach der geplatzten Hochzeit näher kennengelernt habe. Josimelonie wollte das allerdings nicht glauben und forderte ihn auf, einfach zu dem Betrug zu stehen solle. Doch stehen die beiden diesbezüglich auch persönlich in Kontakt?

In ihrer Instagram-Story erzählte Josimelonie, dass sich Ronny bei ihr gemeldet habe und zu einem Gespräch bereit sei – von einer Entschuldigung fehle bislang aber jede Spur. "Er streitet das ja ab, dass das in der Nacht davor war, obwohl ich das zu hundert Prozent weiß", ärgerte sich die Kölnerin. Solange seine Äußerungen nur aus Ausreden bestehen, wolle sie sich nicht weiter darauf einlassen: "Entweder man steht dazu, was man getan hat oder man kann sich die Entschuldigung in den Arsch schieben." Sie habe mittlerweile schließlich genug Beweise.

Isabella hat sich inzwischen hingegen weder öffentlich noch privat zu dem Ganzen geäußert. "Von ihr kommt gar nichts. Ich glaube, sie hat keine Reue, kein Schamgefühl. Ich glaube, sie findet das auch ganz geil, was um sie herum passiert", ist sich Josimelonie sicher. Ihrer Meinung nach sei die 36-Jährige ein ziemlich falscher Mensch.

SAT.1/Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

Instagram / josimelonie Trans*-Model Josimelonie

Instagram / isabellamariala Isabella Detlaf, "Liebe im Sinn"-Kandidatin

