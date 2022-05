Harry Styles (28)-Fans aufgepasst – es ist eine heiße Offenbarung... Der talentierte Sänger brachte erst vor Kurzem sein neues Album "Harry's House" auf den Markt – und feiert jetzt schon große Erfolge damit. Doch auch die nächsten Projekte lassen nicht lange auf sich warten. Denn schon bald darf man den britischen Hottie auch in den Kinos anschmachten. Dabei zeigt er nicht nur sein schauspielerisches Talent: Harry präsentiert auch seinen nackten Körper!

In der Radioshow "The Howard Stern Show" sprach er nun über seinen neuen Film "My Policeman" und verriet: "Ich war nackt in dem Film, aber es wird kein Penis in der finalen Version zu sehen sein. Da gibt's Popo. Ich glaube aber auch nicht, dass es geplant war, den Penis zu zeigen." In dem Film spielt er einen Polizisten, der eine Affäre mit einem Mann eingeht – in einer Zeit, in der Homosexualität noch verboten gewesen ist.

Außerdem gab er Einblicke in seine Arbeit als Schauspieler. Dabei würden ihm nicht alle Szenen so leicht fallen. "Ich hatte vorher noch nie jemanden vor laufender Kamera geküsst und es hat sich angefühlt, als würde ich einen Teil von mir abgeben", meinte Harry im weiteren Interview.

Getty Images Harry Styles am Filmset von "My Policeman"

Getty Images Harry Styles im März 2021

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

