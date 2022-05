Wer hätte das gedacht? Harry Styles (28) lässt es ruhig angehen! Nachdem der Musiker mit der Boyband One Direction weltberühmt wurde, ist er inzwischen als Solo-Künstler megaerfolgreich. Bei seinen Performances lässt der Sänger auch stets in Künstler-Manier die Sau raus. Ganz anders sieht es allerdings abseits der Bühne aus: Auf Tour verfolgt er einen strikten Tagesplan – ganz ohne Alkohol und durchzechte Nächte!

Mit Apple Music 1 sprach der 28-Jährige über sein Tourleben. Von wilden Partys ist dabei keine Spur. "Auf Tournee bin ich sowieso ziemlich streng", räumte er ein. Der Brite hat sich klare Regeln auferlegt: "Ich trinke nicht. Ich gehe direkt schlafen und all diese Dinge – wahrscheinlich das Gegenteil von dem, was alle denken, was ich nach einer Show mache", fasste der "Watermelon Sugar"-Interpret zusammen. Weil ihn das Reisen sehr anstrengt, dürfen es für ihn sogar mindestens zehn bis elf Stunden Schlaf pro Tag sein.

Auf sich selbst zu achten, ist für Harry von großer Bedeutung. "Ich sehe es so, dass ich ein paar Stunden pro Nacht alles gebe, und den Rest der Zeit versuche ich, mich so gut wie möglich um mich selbst zu kümmern", betonte er. Um das zu schaffen, müsse er sich jedoch stark auf sich konzentrieren und sich abkapseln.

Anzeige

MEGA Harry Styles auf der Bühne beim Coachella-Festival, 2022

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei den Grammys 2021

Anzeige

Getty Images Der Sänger Harry Styles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de