Daniela Katzenberger (35) arbeitet an ihrer Sommerfigur. Die Reality-TV-Darstellerin ist dafür bekannt, sich selbst und ihre Figur nicht allzu ernst zu nehmen. So präsentierte sie sich erst vor ein paar Monaten in einem Video, unter dem sie sich selbst als übergewichtig bezeichnete. Noch Ende vergangenen Jahres jedoch verblüffte sie ihre Fans mit einem sexy Körper. Um diesen Body zurückzubekommen, macht Dani deshalb nun wieder mehr Sport.

Mit Promiflash sprach die Katze offen über ihre Pläne: "Ich will eigentlich auch nicht dünner werden, ich will einfach nur fester werden." Grund hierfür sei aber weniger sie selbst, sondern eher die Fotografen. "Weil die Paparazzi einfach eine Cellulite-unfreundliche Kamera haben", erklärte sie lachend. Auch einen Witz hatte sie noch auf Lager: "Manchmal habe ich schon das Gefühl, dass man in meinem Arsch einen Golfball einlochen könnte. Also ich meine jetzt in der Cellulite."

Die 35-Jährige ist jedoch durchaus überzeugt davon, dass sie es schaffen wird, wieder besser in Form zu kommen. "Ja, ich wäre schon gerne fester, aber das geht auch wieder weg. Das ist wie so ein Schnupfen", versicherte sie. Mit dem Sport hat Daniela auch schon begonnen. Auf Instagram postete sie zuletzt ein Video, in dem sie strahlend einen Hula-Hoop schwingt.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Oktober 2021

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Oktober 2021

