Am Wochenende wurde gekocht und gepöbelt. Tim Mälzer (51) und Steffen Henssler (49) traten am Sonntag wieder einmal gegeneinander an. Bei "Mälzer und Henssler liefern ab!" kennen die beiden Starköche anfangs nur die Personenzahl, die sie bekochen müssen. Nach und nach erfahren sie dann einige Vorlieben der Besteller. Zwischendurch ordern auch immer wieder Prominente ein Menü und erschweren somit die Bedingungen. Wer am Ende die Geschmäcker der bekochten Personen am besten trifft, gewinnt das Duell. Dieses Mal gab es neben kulinarischem Gaumenschmaus auch jede Menge Zoff.

Steffen hatte die ersten beiden Wettkämpfe von "Mälzer und Henssler liefern ab!" gewonnen und begann daher direkt mit einem Seitenhieb in Richtung Tim: "Ich dachte gar nicht, dass du noch mal antrittst." Das ließ der Küchenbulle sich nicht gefallen und reagierte prompt mit Beleidigungen: "Ich lasse mich gar nicht provozieren von dem sinnbefreiten Gelaber des Matjes-Schubsers. Steffen nervt und ist ein Vollidiot." Der Marathon der Beschimpfungen ging in die nächste Runde, als Tim für seine Pizza Fertigteig verwenden wollte: "Du stinkende Schl**** wirst mir doch jetzt nicht sagen, dass du fertigen Teig benutzt?", fuhr Steffen ihn an.

Doch nicht nur die Köche wurden Opfer ihrer gegenseitigen Beschimpfungen. Als Steven Gätjen (49) sich meldete, um ein Gourmet-Menü zu ordern, platzte Steffen der Kragen: "Steven kann mich am Ar*** lecken." Am Ende konnte Tim den Wettbewerb für sich entscheiden. Trotz all der Pöbeleien gab es zum Sieg schließlich eine Umarmung von Steffen – auch wenn die beiden es mit ihrem Ehrgeiz dieses Mal eventuell etwas zu weit getrieben haben könnten.

