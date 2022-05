Bei Ex on the Beach geht es heiß her! Anfang Mai startete endlich die dritte Staffel des beliebten Reality-TV-Formats auf RTL+. Mit dabei sind unter anderem der Prominent getrennt-Star Luigi Birofio und die Influencerin Jill Lange (21), die bereits bei Are You The One? den Männern den Kopf verdreht hatte: Mit Alexander Golz (26) kam es damals sogar zum TV-Sex! Doch wie denkt Jill heute über ein Schäferstündchen vor der Kamera? Darüber sprach sie mit Promiflash.

"Ich mache immer das, was ich gerade für richtig halte", betonte die Studentin bei der Releaseparty von Eric Sindermann (33) aka Dr.Sindsen im Berliner Hofbräuhaus gegenüber Promiflash. Für Jill gebe es keine No-Gos vor der Kamera – und da sie sowieso schon im TV Matratzensport betrieben hatte, sei sie romantischen Stunden während der Dreharbeiten auch nicht abgeneigt gewesen. "Wir haben alle Sex und ich habe mich bei 'Ex on the Beach' auch nicht gezügelt", teaserte die 21-Jährige an. Mit wem es zum Liebesspiel kam, verriet sie aber noch nicht.

Eigentlich wollte Jill anfangs allerdings gar nicht an dem Format teilnehmen. "Aber dann dachte ich mir: Mexiko, Sonne, Meer, Strand und Party", meinte sie. Außerdem habe die Beauty aus Essen gehofft, in der Reality-TV-Show ein paar neue Singles kennenzulernen: "Ich habe gedacht, dass ich mich da vielleicht verlieben könnte."

