Kommt es bei Anne Wünsche (30) und Henning Merten (32) häufiger zum Streit? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hatte sich vor wenigen Tagen im Netz heftig über ihren Ex aufgeregt: Weil er ein Event besuchen wollte, hat er das Wochenende mit ihrer gemeinsamen Tochter Juna sowie seinem Ziehkind Miley um einen Tag verschoben. Den Influencer störte wiederum, dass Anne das Ganze in die Öffentlichkeit gezogen hatte. Doch sind sich die beiden in Bezug auf ihren gemeinsamen Nachwuchs immer so uneinig? Henning erzählte im Promiflash-Interview: "Im Endeffekt muss es weitergehen und im Großen und Ganzen geht das schon alles klar.”

