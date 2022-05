Yeliz Koc (28) ist sich sicher, dass Jimi Blue Ochsenkencht (30) kein Interesse an seiner Tochter hat. Nachdem der Vater der kleinen Snow Elanie seine Ex überall blockiert hat, reden die beiden im Moment kein Wort mehr miteinander. Bis dahin hätten sie immer mal wieder Kontakt gehabt und sogar per Video miteinander telefoniert, damit er seinen Spross sehen kann. Jetzt regte sich Yeliz öffentlich darüber auf, dass Jimi sich glücklich ohne seine Tochter präsentiert.

"Ich finde es so krass, dass er durch die Weltgeschichte reist und happy ist, glücklich ist und nicht mal weiß, wie Snow aktuell aussieht" ließ die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihren Frust in ihrer Instagram-Story raus. Sein Verhalten findet Yeliz "unter aller Sau." Sie sagte: "Dass er sich überhaupt nicht für sein Kind interessiert." Davon, dass es Jimi um das Wohl des Kindes geht, merke sie nichts. "Dann kümmer dich auch um dein Kind", ärgerte sich die 28-Jährige über sein Verhalten.

Außerdem erklärte die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin, dass sie das Gefühl habe, ihre Tochter sei Jimis Familie ohnehin gleichgültig. Yeliz glaubt, dass für die Familie nur das Kind von seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (21) zählt. "Snow ist da irgendwie so wie Rocco", verglich sie ihre Tochter mit dem Rocco Stark (36), dem Sohn von Uwe Ochsenknecht (66). Yeliz ist überzeugt: "Da werden dann manche Kinder einfach ausgegrenzt."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Timm, Michael / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

