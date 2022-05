Über Sex reden ist für Jana Heinisch (28) kein Tabu! Mit ihrer offenen und ehrlichen Art zeigt das Model täglich sein Leben auf Instagram – intime Themen eingeschlossen. Regelmäßig gibt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihren Followern die Möglichkeit, im "Dr. Jaenna Talk" Fragen rund um die Themen Sex, Liebe und Beziehungen zu stellen. Jetzt verriet Jana ihren Fans: Hat sie schon einmal einen Orgasmus vorgetäuscht?

In den vergangenen Tagen stand ein Sex-Talk mit der Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Lena Schreiber (22) auf Instagram auf dem Programm. Follower fragten die beiden Models in einem Q&A, wie oft sie schon einmal einen Orgasmus vorgetäuscht hätten, um den Sex vorzeitig zu beenden. Auf diese Frage fand Jana eindeutige Worte: "Weil ich keinen Bock mehr habe? Zweimal! Aber das muss dann wirklich schon sehr schlecht sein!", stellte die gebürtige Bremerin klar.

Doch warum spricht das Model so offen über die teils sehr intimen Themen? Jana vertritt selbst die Ansicht, dass man dem Druck, den sich viele im Schlafzimmer machen, entgegenwirken muss. Durch die verschiedenen Q&As möchte die Ex-Castingshow-Kandidatin die Themen rund um Sex, Beziehungen und Co. normalisieren.

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch, Model

Instagram / lenaschreiber Lena Schreiber, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / jana.heinisch Jana Heinisch in Berlin im Februar 2020

