Yuri Tolochko lebt seinen Fetisch voll und ganz aus. Der gebürtige Russe geriet in die Schlagzeilen, als er seine Sexpuppe namens Margo zur Frau nahm. Doch als Margo in Reparatur musste, war die Ehe gescheitert. Inzwischen führt der Bodybuilder eine Beziehung mit zwei neuen Puppen – hat aber auch regelmäßig Sex mit anderen Gegenständen. Promiflash wollte von Yuri wissen: Schläft er eigentlich auch mit Menschen?

"Ich habe jetzt wieder angefangen, mehr Sex mit Menschen zu haben", stellte der Sportler im Interview mit Promiflash klar. Doch der Instagrammer betonte: Gewöhnlicher Blümchensex werde nie sein Ding sein. "Ich mag keinen normalen Sex. Seltsame Geschichten und seltsame Dinge machen mich an", verriet er. Mit Menschen schlafe er, wenn er zum Beispiel an BDSM-Sessions teilnehme. Dann werde Yuri ausgepeitscht und füge anderen Leuten Schmerzen zu, was er "fantastisch" findet.

Auch wenn Yuri nicht nur Sex mit Gegenständen hat, sondern auch Beziehungen mit ihnen führt, gab es eine Zeit in seinem Leben, die nur von zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt war. So führte er zum Beispiel zu Uni-Zeiten eine siebenjährige Beziehung mit einer Kommilitonin, erzählte er auf Instagram. Aber auch mit einem Mann war Yuri einst zusammen. "[Die Beziehung] gab den Anstoß für eine Veränderung", ließ der Webstar Revue passieren.

Instagram / aleri__v Yuri Tolochko

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko und seine Sexpuppe Margo

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, Mai 2022

