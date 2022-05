Ist Wincent Weiss (29) längst vergeben? Der Sänger hält sich über sein Liebesleben normalerweise stets bedeckt. Anfang des Jahres dachten seine Fans noch, dass er vergeben ist, als er in einem Musikvideo eng mit einer Frau kuschelte. Er selbst löste dieses Missverständnis jedoch im Netz auf. Doch jetzt sind Bilder aufgetaucht, die den Sänger mit einer Frau im Urlaub zeigen. Handelt es sich hierbei nun wirklich um Wincents Freundin?

Promiflash liegen exklusive Bilder vor, die den 29-Jährigen Arm in Arm mit einer blonden Frau auf Kreta zeigen. Die beiden wirken darauf sehr verliebt und halten Händchen, während sie den Strand entlang schlendern. Wer die schöne Blondine an seiner Seite ist, ist bisher allerdings nicht bekannt. Der The Voice Kids-Juror selbst hat seinen Fans nicht verraten, ob er eine Freundin hat, geschweige denn, dass er mit einer Frau im Urlaub ist. Im Netz teilt er lediglich Bilder seiner Tour.

Wincent gab allerdings bereits preis, dass es ihm das Jetsetten schwer mache, überhaupt Zeit für eine Frau freizuschaufeln. Um Zweisamkeit würde er sich dennoch bemühen: "Wenn ich mal ein Date habe und gerade in Stadt XY bin und dann wüsste, ich habe nur zwei, drei Stunden morgen früh Zeit, dann würde ich mich jetzt ins Auto setzen und sechs, sieben Stunden wohin fahren."

SAT.1/André Kowalski Wincent Weiss, Coach bei "The Voice Kids"

Promiflash Wincent Weiss mit Unbekannter 2022

Sascha Wernicke/ Vertigo Berlin Musiker Wincent Weiss

