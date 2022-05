Aliana Mawla zeigt, was sie hat! Die Influencerin machte erst vergangene Woche einen überraschenden Auftritt: Sie wurde an der Seite von Liam Payne (28) gesehen. Und das, obwohl der One Direction-Star eigentlich noch mit Maya Henry (22) verlobt war! Kurz darauf bestätigte er jedoch die Trennung und Aliana und er zeigten sich gemeinsam in der Öffentlichkeit. Für ein Dinner machte sich das Model nun richtig schick: So heiß war Aliana unterwegs!

Mit einer schwarzen Hotpants bekleidet und einem lockeren Hemd darüber machte sich die 24-Jährige auf zu einem Dinner mit einer Freundin in Miami. Dabei ließ sie tief blicken: Unter der Bluse trug sie keinen BH und obendrauf knöpfte sie sie nur an einem Knopf zu. Mit grünen High Heels und einer kleinen blauen Designertasche rundete Aliana ihren Look perfekt ab.

Nachdem die Beauty erstmals mit Liam gesehen wurde, entrüsteten sich viele Fans und warfen dem Sänger Fremdgehen vor. Das nagte auch sehr an Aliana, wie ein Sprecher gegenüber Hollywood Life zugab: "Aliana ist sehr betroffen von den Anschuldigungen, die in Bezug auf eine Beziehung mit Liam gemacht wurden, während er noch verlobt oder mit seiner Ex-Verlobten zusammen war! Unter keinen Umständen hätte sich Aliana auf eine öffentliche Beziehung eingelassen, wenn an den Kommentaren etwas Wahres dran wäre."

