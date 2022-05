Marc-Robin hat den Temptation Island-Treuetest offenbar nicht bestanden. Der Schweißer und seine Freundin Michelle wollten ihre Beziehung in dem Fremdflirt-Format eigentlich festigen. Der Tattoo-Liebhaber baute aber relativ schnell ein vertrautes Verhältnis zu der Verführerin Laura auf und entwickelte wegen ihr sogar Eifersucht. Erst schaffte er es, der Versuchung halbwegs zu widerstehen – bis jetzt: Marc-Robin hat nämlich allem Anschein nach mit Laura geknutscht!

Marc-Robin hatte Laura ohne Mikro nach oben gebeten. Was dann passiert ist, erzählte die Beauty im Einzelinterview: "Dann bin ich hinterher, habe an seinem Bad geklopft. Er hat mich genommen am Arm vor seiner Zimmertür. Er weiß genau, da sind keine Kameras, wir haben keine Mikros um. Es ist auf jeden Fall ein ekelhafter Move." Anschließend sei es zum Kuss gekommen – mit Zunge. Die Verführerinnen Denise und Yasmin bekamen alles mit. Daraufhin verriet Laura ihnen, dass Marc-Robin sogar mehr wollte: "Der hat gefragt, ob ich die Pille nehme, ob er ihn reinstecken darf. Dann habe ich gesagt: 'Ich nehme die Pille nicht.' Dann hat er gefragt: 'Geht das auch ohne? Weil wenn ein Kondom fehlt, fällt das auf.' Das ist ein Arschloch."

Laura vermutete, dass Marc-Robin eine für sich möglichst angenehme Lösung anstrebt. "Ich habe das Gefühl, er möchte versuchen, dass entweder nichts auffliegt und er mit seiner Freundin hier rausgehen kann, oder dass es so weit ist, dass er denkt, ich habe mich auch verknallt und man zusammen hier rausgeht", spekulierte die Blondine.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

Anzeige

RTL+ Marc-Robin und Laura

Anzeige

RTL Yasmin und Denise, "Temptation Island"-Verführerinnen

Anzeige

RTL Laura und Marc-Robin bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de