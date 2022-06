Hat Sido (41) eine neue Partnerin an seiner Seite? Der Musiker war seit 2012 mit seiner Ehefrau Charlotte Würdig (43) zusammen gewesen. Gemeinsam haben der Rapper und die Moderatorin zwei Kinder – doch 2020 machten die beiden bekannt, dass ihre Beziehung am Ende ist. Seitdem gab es in dem Leben des Produzenten keine neue Liebe. Jetzt soll Sido allerdings angeblich wieder vergeben sein!

Wie Bild berichtet, ist die Moderatorin Georgina Stumpf die neue Frau an der Seite des Rap-Giganten. Die zwei sollen sich während Sidos Internet-Show "Angel Camp" kennengelernt haben – anschließend scheint es gefunkt zu haben. Gemeinsame Freunde berichten: "In unserem Freundeskreis ist das eine völlig klare, offene Sache." Auch im Netz kursiert bereits ein Foto der beiden, das 2021 während gemeinsamer Dreharbeiten entstand.

Und Sidos Ex Charlotte? Die dürfte mit der mutmaßlichen neuen Partnerschaft ihres Verflossenen kein Problem haben – immerhin sprach die Blondine in den vergangenen Monaten selbst häufiger davon, wieder zu daten. Aktuell nimmt sie sich jedoch eine Auszeit von der Datingwelt.

Instagram / giastream Georgina Stumpf und Sido im Oktober 2020

Instagram / shawnstein Sido im Juli 2020

Instagram / shawnstein Charlotte Würdig und Sido im November 2013

