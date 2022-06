Die beiden wollen möglicherweise den nächsten Schritt wagen. Vor wenigen Wochen machten Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) ihre Liebe endlich ganz offiziell – das Paar, das Ende des vergangenen Jahres anfing zu daten, wurde zuvor schon seit Monaten zusammen gesichtet. Nun gab es sogar Gerüchte um eine baldige Verlobung: Denn die zwei besuchten kürzlich einen Juwelier zusammen. Nun wurde bekannt, dass Kim und Pete wohl auch schon unter einem Dach leben wollen!

Quellen, die den Turteltauben nahestehen sollen, plauderten gegenüber HollywoodLife aus, dass die zwei bereits darüber nachdenken, zusammenzuziehen – demnach wollen sie in Kims Villa in Calabasas wohnen. "Sie verbringen ihre gesamte Freizeit miteinander. Also ist es eigentlich eine logische Konsequenz, den nächsten Schritt zu wagen", hieß es. Auch mit ihren Kindern soll die Reality-TV-Schönheit das Ganze schon besprochen haben.

Ob Kim wohl damit gerechnet hätte, dass ihre Liebelei mit dem Comedystar so ernst wird? In einer Ausgabe von The Kardashians verriet die Unternehmerin jedenfalls, dass sie eigentlich gar nicht nach etwas Festem gesucht hatte. "Ich hatte von seinem großen Penis gehört und dachte: Da muss ich ran. Ich wollte eigentlich nur Sex", schilderte sie ganz offen.

Backgrid Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

