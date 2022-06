Sie können ihre Gefühle füreinander kaum verbergen! Seit einigen Monaten daten sich Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28). Dass die beiden ziemlich vernarrt ineinander sind, machen sie nicht nur ab und zu im Netz deutlich, sondern auch gern mal in der Öffentlichkeit – so wie vor wenigen Tagen wieder: Auf einem Parkplatz wurden Kim und Pete beim Turteln abgelichtet!

Paparazzi erwischten das Paar vor wenigen Tagen vor einem Studio in Los Angeles. Dort unterhielten sich die zwei auf einem Parkplatz und tauschten immer wieder verliebte Blicke aus. Vor allem die 41-Jährige wirkte mehr als happy, strahlte sie ihren Freund mit großen Augen und einem breiten Lächeln an. Aber auch Pete konnte seine Blicke nicht von der The Kardashians-Beauty abwenden.

Dass es zwischen der Unternehmerin und dem Comedian so ernst werden würde, damit hat wohl Kim zu Beginn nicht gerechnet. In einer aktuellen Folge ihrer Realityshow "The Kardashians" hat die Beauty erklärt, warum. "Ich hatte von seinem großen Penis gehört und dachte, da muss ich ran. Ich wollte eigentlich nur Sex", so Kim offen.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian in Washington 2022

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson im Juni 2022

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson bei der Met Gala 2022

