Yuri Tolochko probiert sich gerne sexuell aus! Der Bodybuilder aus Kasachstan wurde durch eine ziemlich besondere Liebesgeschichte bekannt: 2019 verlobte er sich mit Margo, einer Sexpuppe. Das besondere Duo hatte kurz darauf zwar tatsächlich den Schritt vor den Traualtar gewagt – doch ihre Ehe fand kein Happy End. Yuri und die Plastik-Beauty sind getrennt. Offenbar nutzt der Sportler sein Singleleben nun, um sich so richtig auszuleben. Im Gespräch mit Promiflash verriet er, mit welchen Gegenständen er sonst noch gerne intim wird.

Neben Sex mit Puppen mag es der Bartträger, sich auch an weniger menschenähnlichen Dingen auszutoben. "Ich liebe immer noch perverse Sachen. Ich mag keinen normalen Sex. Seltsame Geschichten und seltsame Dinge machen mich an", betonte Yuri gegenüber Promiflash. Aber mit wem oder vielmehr mit was hatte der pansexuelle Kasache in der Vergangenheit schon ein Techtelmechtel? "Ich habe zum Beispiel mit einer Orange Sex gehabt und mir eine Banane eingeführt. Manchmal masturbiere ich in meinen Porridge und esse es dann zum Abendessen", plauderte er ungeniert aus. Auch ein totes Huhn steht mittlerweile auf seiner Sexliste – und war die Inspiration für seine neueste Errungenschaft: Sexpuppe Lola, die halb Huhn und halb Frau ist.

Mit anderen Menschen über seine Fetische zu sprechen, stellt für den Webstar kein Problem da – er holt sich sogar Inspiration in den Gesprächen. "Jetzt wollen einige sehen, wie ich in einen Haufen Scheiße masturbiere. Diese Idee macht mich auch an", erzählte er. Ob ihm das am Ende gefällt oder nicht, könne Yuri noch nicht einschätzen – ausprobieren wolle er es aber allemal.

Anzeige

Instagram / yurii_tolochko Bodybuilder Yuri Tolochko

Anzeige

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, pansexueller Bodybuilder

Anzeige

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de