Kim Gloss (29) nimmt kein Blatt vor den Mund. Aktuell ist die Sängerin wieder schwanger: Nach Tochter Amalia aus der Beziehung mit Rocco Stark (36) erwartet sie zusammen mit ihrem Mann Alexander Beliaikin ihr zweites Kind. Der besondere Umstand ist für sie jedoch eine sehr anstrengende Zeit, denn sie leidet unter Übelkeit und Kreislaufproblemen. Für die Geburt hat sie sich schon einen Plan zurechtgelegt: Ihr Kind wird per Kaiserschnitt zur Welt kommen – und dafür hat Kim besondere Gründe.

In einem Q&A auf Instagram teilte die Influencerin die drei Vorteile, derentwegen sie sich erneut gegen eine natürliche Geburt entschieden hat. "Das Risko für Komplikationen beim Baby ist beim geplanten Kaiserschnitt geringer", begann sie ihrer Aufzählung. Außerdem könne man so besser planen, weil der Tag der Geburt ja genau feststeht. So weit, so gut – Kims dritter Punkt wird aber wohl am meisten Diskussionen auslösen: "Und ja, mir war auch wichtig, dass der Intimbereich unversehrt bleibt und somit das Sexualleben nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Realtalk", stellte sie klar.

Im Bett wird bei den Beliaikins aktuell sowieso einiges abgehen: Kim hatte erklärt, sich als Schwangere so sexy wie nie zu fühlen. Sie habe einfach ein riesiges Bedürfnis, sich sexy zu kleiden. "Ich liebe meinen Bauch und zeige ihn gerne", machte sie deutlich.

