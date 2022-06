Ron Bielecki steht heftig in der Kritik. Der YouTuber erlebte in den vergangenen Monaten einen kometenhaften Aufstieg. Dem vermeintlichen Erfinder des Tornados – einer Trinktechnik, bei der ein alkoholisches Getränk durch Andrehen in einem Zug geleert wird – folgen alleine auf Instagram inzwischen fast 700.000 Menschen. Dabei polarisiert der Blondschopf, der seine Netz-Karriere eigentlich als Fitness-Influencer startete, oftmals mit seinem ausschweifenden Lebensstil und Alkoholexzessen. Jetzt rastete Ron aus und bekommt dafür einen gewaltigen Shitstorm!

Nach einem Rammstein-Konzert in Berlin verlor Ron offenbar angetrunken die Fassung, drohte einem Mann mit Schlägen und beleidigte ihn – dabei ging er auf Instagram live. "Wir müssen uns mit so Geringverdienern nicht abgeben. Was verdienst du denn im Monat? 1.500 Euro? Die pisse ich raus, du Geringverdiener", schrie Ron und brüstete sich daraufhin damit, dass er selbst 300.000 Euro im Monat einnehme. "Manchmal raste ich auch aus, wenn so ein Typ mit Kapuze mit seinem 500-Euro-Monatslohn so ein H****sohn ist", pöbelte er weiter. Wie es zu dem Streit kam, ist bislang unklar.

Der Livestream sorgte bei Rons Followern für Entsetzen. "Was ist nur aus dir geworden? [...] Du kannst auch eine Million Euro in der Woche verdienen und trotzdem solltest du einen gewissen Anstand und Respekt vor anderen Menschen an den Tag legen" oder "So eine arrogante und herablassende Art... Unglaublich", regten sich einige User unter einem seiner Instagram-Beiträge auf. Die Tatsache, dass der 23-Jährige augenscheinlich stark alkoholisiert war, bereitete einigen Nutzern außerdem Sorgen.

Ron selbst nahm sich die Kritik offenbar nicht zu Herzen. Als Reaktion auf den Shitstorm teilte er lediglich ein Video, in dem er den Inhalt eines Bierkruges ext. "Merkt euch bitte eins – es ist nur ein Becher", kommentierte er den Clip.

