Lief da was? Elvis Presley (✝42) und Marilyn Monroe (✝36) prägten die 50er- und 60er-Jahre und zählten zu den größten Hollywood-Stars ihrer Zeit. Auch nach ihrem Tod haben die beiden Spuren hinterlassen und werden heute noch gefeiert und verehrt. Die Schauspielerin und der King of Rock'n'Roll führten jeweils ein turbulentes Liebesleben. Ein Insider behauptet jetzt: Marilyn und Elvis hatten was miteinander!

Hollywood-Agent Byron Raphael verkündete im Gespräch mit Express, dass Elvis (39) und Marilyn im Juni 1960 den Abend zusammen verbrachten hatten: "Es war eine regnerische Nacht, ich hatte sie ins Beverly Wilshire Hotel gebracht und wir sind nach oben in sein Apartment gegangen." Byron habe die beiden sich küssen und gemeinsam ins Schlafzimmer gehen sehen. "Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich durch die sich öffnende Tür aufgeschreckt wurde und hinter die Theke gesprungen bin. Und sie sind beide splitternackt herausgekommen. Ich hatte kein Wort gesagt, ich bin einfach still geblieben", schilderte er das Geschehen.

Laut Byron wollten Elvis' Agenten, dass er auf ein Date mit der Schauspielerin ginge, um deren Popularität zu steigern. Zunächst habe Elvis den Vorschlag abgewiesen, doch später soll er seine Meinung geändert haben. Bei dem angeblichen Date trafen sich die Hollywood-Legenden erst mal in den Paramount Studios und verließen anschließend gemeinsam das Gelände.

Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1956

Getty Images Sänger Elvis Presley

Getty Images Schauspielerin Marilyn Monroe

