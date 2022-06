Katja Krasavice (25) hat ein nagelneues Projekt am Start: Die Erfolgsrapperin vermarktet schon bald ihr eigenes Getränk! Zuvor hatten es viele Kollegen der Deutschrap-Szene wie Capital Bra (27) oder Shirin David (27) mit Eistee probiert, die "Pussy Power"-Interpretin setzt hingegen auf ein einen Sparkling Softdrink. Das verkündete die Berlinerin am Wochenende stolz im Netz – und verriet außerdem, wie lange sie schon an ihrem flüssigen Baby arbeitet!

Mit einem Instagram-Post machte Katja am Sonntag öffentlich, dass sie die Getränkebranche erobern will! Ihr eigens kreierter Softdrink hört auf den Namen Sugarmami und wird schon ganz bald in vier verschiedenen Geschmackssorten an den Start gehen. "Ich habe in den letzten zwei Jahren mein Leben in meine Geschmacksnerven in dieses Produkt reingesteckt! Zwischen Höhen und Tiefen, zwischen Tagen, an denen ich meinte, ich bringe dieses Getränk doch nicht raus, weil es noch nicht perfekt war – bis jetzt zwei Jahre später", schrieb Katja auf ihrem Profil.

Wann genau die Dosen in den Regalen stehen werden, ließ Katja noch offen – allerdings soll es schon in den kommenden Wochen so weit sein! Ein Blick auf die Artworks zeigen außerdem, welche vier Geschmacksrichtungen genau erscheinen: Granatapfel-Erdbeere, Pfirsich, Kaktusfeige und Cherry-Lollipop. Für besonders aufmerksame Fans dürfte die Ankündigung übrigens nicht überraschend kommen. Denn schon in Katjas letztem Musikvideo zu "You're My Heart, You're My Soul" mit Pietro Lombardi (29) und Dieter Bohlen (68) war das Getränk bereits in einem Picknick-Körbchen zu sehen gewesen.

Getty Images Katja Krasavice im Mai 2022

Musikvideo: "Katja Krasavice x Dieter Bohlen x Pietro Lombardi" mit "You're Me Heart, You're My Soul" Katja Krasavice und Pietro Lombardi im "You're Me Heart You're My Soul"-Video

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de