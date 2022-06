Stoney Westmoreland (52) wandert ins Gefängnis! Vor rund vier Jahren wurde der einstige "Story of Andi"-Star festgenommen, weil er einen Minderjährigen über eine Dating-Plattform zu einem Sex-Date hatte überreden wollte. Sein damaliger Arbeitgeber Disney feuerte ihn daraufhin direkt. Nun kam es in dem Fall auch endlich zu einem Urteil. Der Darsteller des Seriengroßvaters Henry "Ham" Mack muss für zwei Jahre in den Knast!

Wie Unterlagen des Bezirksgerichts Utah belegen, die E! News vorliegen, wurde Westmoreland zu zwei Jahren Haft und zu zehn Jahren überwachter Freilassung verurteilt. Zu dem Urteil sei es gekommen, weil sich der 52-Jährige auf einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingelassen hat. Er bekannte sich einer geringeren Anklage schuldig, wird nun als Sexualstraftäter registriert und muss seine elektronischen Geräte jederzeit für stichprobenartige Durchsuchungen zur Verfügung stellen. Auch seine E-Mail- und Social-Media-Konten dürfen überprüft werden. Des Weiteren ist es Westmoreland untersagt, ohne Aufsicht eines Erwachsenen Kontakt zu Personen unter 18 Jahren aufzunehmen.

Im Dezember 2018 war herausgekommen, dass sich der US-amerikanische TV-Star via der Dating-App Grindr mit einem gerade einmal 13-jährigen Jungen zum Sex hatte verabreden wollen. Dabei soll er auch sexuell explizite Fotos von sich verschickt haben. Die Staatsanwaltschaft in Utah klagte ihn daraufhin wegen gleich sechs Straftaten an. Der Disney Channel reagierte damals mit der sofortigen Entlassung.

Getty Images Stoney Westmoreland mit Disney-Kollegen bei den Rising Stars at the Glaad Media Awards 2018

Getty Images Stoney Westmoreland, Schauspieler

Getty Images Stoney Westmoreland und Joshua Rush, "Andi Mack"-Darsteller

