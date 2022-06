Evanthia Benetatou (30) plaudert schlüpfrige Sex-Details aus! Seit die Beziehung mit ihrem Ex Chris Broy (33) in die Brüche gegangen ist, konnte kein Mann das Herz der ehemaligen Bachelor-Kandidatin wirklich erobern. Darum geht die Brünette momentan solo durchs Leben. Ihr Alltag dreht sich aber ohnehin überwiegend um Sohnemann George Angelos. In Evas Sexleben dürfte es momentan dementsprechend nicht allzu wild zugehen – das war aber früher anders, wie sie jetzt verrät!

In einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob Eva in einem Flugzeug Sex haben würde – das hat die Influencerin aber offenbar schon längst abgehakt! "Ich bin schon im Mile High Club. Im Crew Rest hat man es einfacher. Im Cockpit war es auch sehr aufregend. Auf den Bordtoiletten würde ich es nicht haben wollen – aber die First Class steht noch aus", erzählte sie.

Früher war die 30-Jährige nämlich Flugbegleiterin gewesen. Ihre Teilnahme beim Bachelor 2019 war dann aber der Startschuss für ihre Reality-TV-Karriere. Heute könnte Eva sich sogar vorstellen, selbst Bachelorette zu werden: "Da würde es richtig Feuer unterm Arsch geben, da gibt es kein Pardon. Ich würde ganz klar meine Meinung äußern, kein Blatt vor den Mund nehmen und auch niemandem Honig um den Mund schmieren", kündigte sie im Herbst vergangenen Jahres an.

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou, Influencerin

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

TVNOW / Der Bachelor Evanthia Benetatou und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

