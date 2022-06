Bei Joko Winterscheidt (43) läuten wohl bald die Hochzeitsglocken! Was sein Privatleben angeht, hält sich der Moderator weitestgehend bedeckt. Stattdessen sorgt er mit TV-Shows wie "Wer stiehlt mir die Show?" oder Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt für Unterhaltung. In Letzterer trat er in Las Vegas sogar mit Frank Tonmann vor den Traualtar – doch die Heirat war in Deutschland nichts rechtskräftig. Nun will es Joko aber tatsächlich wagen: Er und seine Freundin Lisa sollen schon bald heiraten!

Seit 17 Jahren gehen der 43-Jährige und seine Partnerin nun schon gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe wollen sie nun laut Bild auch mit dem Jawort besiegeln. Mitte September soll es so weit sein: Auf der Party-Insel Ibiza wollen Joko und Lisa angeblich heiraten. Selbst dazu geäußert hat sich das Paar allerdings noch nicht.

Gemeinsam haben die beiden auch schon eine elfjährige Tochter. Gegenüber Brigitte gab Joko sogar seltene Einblicke in das Familienleben. "Von meiner Tochter werde ich wegen der Arbeit ganz klar nur als die zweitwichtigste Person im Haus wahrgenommen", hatte der TV-Star eingeräumt. Aus diesem Grund wünsche er sich hin und wieder einen Nine-to-five-Job.

Anzeige

Getty Images Joko Winterscheidt, TV-Moderator

Anzeige

ProSieben / Nadine Rupp Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

Anzeige

Instagram / officiallyjoko Joko Winterscheidt, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de