Ron Bielecki (23) nimmt seine Äußerungen zurück! Vor wenigen Tagen sorgte der YouTuber mit einem Livestream für Aufsehen, in dem er einen Sicherheitsmitarbeiter als Geringverdiener beleidigte. In einem ersten Statement erzählte er, dass er zu diesem Zeitpunkt zwei oder drei Bierchen zu viel intus hatte und niemanden mit seiner Wortwahl beleidigen wollte. Viele Fans zeigten sich davon aber nur wenig überzeugt. Nun meldete sich Ron noch einmal ausführlicher zu dem Ganzen zu Wort – und zeigt offenbar Einsicht!

In einem Instagram-Video wandte sich der Tornado-Liebhaber an seine Fans und gab zu: "Ich weiß, dass mein Benehmen an diesem Tag von A bis Z komplett beschissen war. Es tut mir leid, dass ihr mich so erleben musstet." Er hatte einen emotionalen Ausbruch, den er nicht habe kontrollieren können. Zudem betonte er: "Das Wort Geringverdiener ist seit gut einem Jahr ein Meme und auf diesen Zug bin ich auch aufgesprungen. Wir machen alle unsere Witze darüber, aber ich, Ron Bielecki, respektiere jede Person auf diesem Planeten und jede Familie, die ihre Familie ernährt und die hart arbeiten geht." Er habe jedoch das Privileg, dass seine Familie dank ihm und seiner Community nicht mehr hart arbeiten müsse – und dafür sei er dankbar.

Darüber hinaus stellte Ron in Bezug auf seine Äußerungen klar: "Ich habe auch ein normales Leben und ich pisse keine 1.500 Euro, sondern ich pisse Urin." Er möchte das Ganze nun offenbar hinter sich lassen. "Ich gehe weiterhin der Funktion nach, bei der ich denke, dass ich dafür bestimmt bin, nämlich Leute zum Lachen zu bringen und Gutes zurückzugeben", fasste er abschließend zusammen.

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki, Influencer

Anzeige

Instagram / ronbielecki Ron Bielecki im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de