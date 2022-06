Silke Katzenberger hat sich im Streit mit ihrer Schwiegermutter Iris Klein (55) juristische Hilfe gesucht – und einen Gerichtsbeschluss gegen die Mama von Daniela Katzenberger (35) erwirkt! Im vergangenen Mai schoss die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin gegen die Partnerin ihres Sohnes Tobias Katzenberger: Silke habe sich über den Namen ihres noch ungeborenen Enkels lustig gemacht. Im Streit veröffentlichte Iris auch Sprachnotizen und Chats ihrer Schwiegertochter und schimpfte öffentlich übel über sie. Ein Gericht hat ihr nun weitere Wut-Posts dieser Art untersagt, wie Promiflash exklusiv von Silke erfuhr!

Wie Silke Promiflash belegte, hatte sie kurz nach den Veröffentlichungen eine einstweilige Verfügung beim Amtsgericht beantragt. Am Dienstag flatterte über ihren Anwalt nun ein Beschluss rein: Demnach ist es Iris ab sofort untersagt, erneut nicht-öffentliche Aufzeichnungen in Form von Sprachnotizen ohne die Einwilligung der betreffenden Personen zugänglich zu machen. Auch Beleidigungen, wie "ekelhafte Frau" oder die Behauptung, Silkes Mann lebe bei ihr "in Gefangenschaft" und werde "mit Medikamenten gefügig" gemacht, darf die 55-Jährige nicht wiederholen. Sollte sich Iris nicht an den gerichtlichen Beschluss halten, könnte ihr eine Geldstrafe drohen.

Silke ist dank der Entscheidung nun richtig erleichtert und hofft, dass damit nun endlich Ruhe im Familienstreit einkehrt. "Wie diese Frau mit Menschen und mit mir umgegangen ist, ohne dass sie uns beziehungsweise mich überhaupt richtig kennt, finde ich von der Frau Iris Klein – meiner Schwiegermutter – richtig für den Arsch", schloss sie gegenüber Promiflash ab. Besagte Posts sind von Iris' Facebook-Seite mittlerweile auch gelöscht worden.

Anzeige

Instagram / silke.katzenberger Silke und Tobias Katzenberger

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im April 2022

Anzeige

Instagram / silke.katzenberger Silke und Tobias Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de