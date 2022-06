Prinz Andrew (62) erhält Unterstützung vom britischen Königshaus! Der Sohn von Queen Elizabeth II. (96) hat in den vergangenen Monaten für ziemlich viele negative Schlagzeilen gesorgt. Ihm wurde vorgeworfen, in einen Missbrauchsskandal verwickelt gewesen zu sein. Im Zuge dessen wurden ihm jegliche militärische Titel, Aufgaben und königliche Schirmherrschaften entzogen. Bei einem königlichen Event wird Andrew nun jedoch wieder zurück in das öffentliche Leben kehren!

Der britische Garter Day ist ein Höhepunkt im Kalender der königlichen Familie und findet am kommenden Montag statt. Bei der Veranstaltung wird die Königin Herzogin Camilla (74) offiziell zum Mitglied des Hosenbandordens ernennen. Wie The Sun berichtete, soll auch Prinz Andrew an der royalen Zeremonie teilnehmen – und langsam wieder zurück in die Öffentlichkeit finden. Dabei soll er angeblich nicht nur an der Zeremonie in der St. George's Chapel, sondern auch an der großen Parade und einem royalen Mittagsessen teilnehmen.

Für Andrew wird das Event der zweite öffentliche Auftritt sein, nachdem die Missbrauchsklage gegen ihn fallen gelassen wurde. Nachdem er sich kurz vor Prozessauftakt mit der Klägerin Virginia Giuffre auf einen Vergleich geeinigt hatte, wurde er erstmals bei der Gedenkfeier für Prinz Philip (✝99) in der Öffentlichkeit gesichtet.

Getty Images Prinz Andrew, Sohn der Queen

Getty Images Die Queen und ihr Sohn Prinz Andrew

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

