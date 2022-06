Tolle Neuigkeiten für alle Bewunderer von Marvin Wildhage (25)! Der YouTuber ist dafür bekannt, dass er gerne Leute reinlegt – und auch ziemlich gut darin ist: So fakte er sehr aufwendig die vermeintliche Schwangerschaft von Michael Wendlers (49) Frau Laura Müller (21) und legte mit seiner Creme, die angeblich aus Fäkalien bestand, zahlreiche Influencer rein. Bald wird der Content Creator noch viel mehr Webstars reinlegen: Marvin bekommt seine eigene Show!

Das wurde nun in einer Pressemitteilung angekündigt. In "Marvin Undercover" wird der YouTuber gemeinsam mit seinem Kollegen und Kumpel Aaron Troschke (32) Influencer wie Vanessa Mariposa (29), Calvin Kleinen (30) und Xenia Prinzessin von Sachsen (35) auf die Probe stellen. "Für wen steht im Business die Authentizität über dem Geld? Und für wen nicht?", heißt es in der Ankündigung. Marvin wird dieses Mal als Moderator fungieren und Aaron als sein "Sidekick".

Vanessa Mariposa war Marvin schon einmal zum Opfer gefallen – sie fiel 2021 auf seine frei erfundene Bio-Creme Hydro Hype herein. Gegenüber Promiflash stellte sie damals aber klar: Sie mache dem 25-Jährigen keinen Vorwurf! "Ich finde es wichtig, dass er das macht, weil es wirklich Leute gibt, die für alles werben – ohne jetzt irgendwelche Firmen in den Dreck zu ziehen", betonte die Beauty. Ob sie Marvin in seiner neuen Show wohl auch auf den Leim gehen wird? "Marvin Undercover" wird ab dem 23. Juni 2022 exklusiv auf Joyn ausgestrahlt.

Quelle: Joyn / Fernsehmacher Marvin Wildhage, YouTuber

Joyn / Fernsehmacher Marvin Wildhage und Aaron Troschke

Instagram / vanessa_mariposa Influencerin Vanessa Mariposa

