Isabella Detlaf bringt Licht ins Dunkel! Die ehemalige Take Me Out-Teilnehmerin hat ihr Glück wieder einmal im TV versucht und wollte bei Liebe im Sinn die große Liebe finden. Aus ihrem Flirt mit Daniel Rickert wurde aber nichts – die Norderstedterin ließ ihn vorm Altar stehen. Das war aber nicht das größte Drama der Sendung: Nach der Show behauptete Josimelonie, dass ihr Verlobter Ronny Drewling mit Isabella fremdgegangen sei. Die beiden hätten kurz vor der angedachten Hochzeit Sex gehabt. Gegenüber Promiflash äußerte sich nun Isabella zu dem Ganzen...

"Ich habe ihn gebumst – so ist das. Aber erst danach, als wir beide wieder single waren. Nach der Sendung", betonte die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Die beiden hätten sich die ganze Zeit über anziehend gefunden und sich deswegen nach Ende des Experiments vor laufender Kamera eine Chance geben wollen – nachdem Josi und Ronny ihre Liaison schon hinter sich gelassen hatten. "Die Schlussfolgerung war, dass wir es miteinander versucht haben, es aber nicht geklappt hat. Ich habe es beendet", erzählte Isabella – sie habe gemerkt, dass sie für Ronny keine Liebe, sondern "nur" Zuneigung empfindet. "Von seiner Seite aus war mehr. Er dachte, nach der Ausstrahlung ohne den Druck könnte was aus uns werden", schilderte sie.

Kürzlich teilte Josi ein Foto von Ronny und Isabella in intimer Pose – nahm das zum Anlass, gegen das Duo zu schießen und sah ihre Fremdgehvermutungen als bestätigt an. "Wir haben Kontakt, wir verstehen uns gut. Er ist einer der wenigen Kandidaten, der wirklich erwachsen denkt und realistisch und sich nicht irgendeinen Blödsinn zusammenschustert, um Aufmerksamkeit zu bekommen", gab Isabella zu. Josi hingegen nutze die Geschichte ihrer Meinung nach aus, um im Gespräch zu bleiben.

SAT.1/Rudolf Wernicke Josimelonie und Ronny bei "Liebe im Sinn" 2022

Instagram / isabellamariala TV-Bekanntheit Isabella Detlaf

Instagram / josimelonie Ronny Drewling und Josephine Jochmann, "Liebe im Sinn"-Pärchen

