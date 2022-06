Bringt Cedric Beidinger Schwung in die Ex on the Beach-Betten? Der Big Brother-Star ist in der aktuellen Folge zum Cast der RTL+-Flirtshow hinzugestoßen – und hat offenbar vor, nichts anbrennen zu lassen. Cedric ist bereit für das Dating-Abenteuer vor laufender Kamera und gespannt, welche Singleladys neben Ex-Flirt Anna Iffländer auf ihn warten. Im Gespräch mit Promiflash verriet der Mainzer schon vor Ausstrahlung der Show, dass es spannend mit ihm werden könnte. Für Cedric gebe es vor der Kamera kein Tabu!

"In der neuen 'Ex on the Beach'-Staffel ist von A bis Z alles dabei: Alles, was man sich vorstellen kann. Sei es Sex, Drama, Tränen, Beziehungen", teaserte der #CoupleChallenge-Gewinner am Rande von Eric Sindermanns (33) Song-Releaseparty in Berlin gegenüber Promiflash an. Auch Sex vor der Kamera könne sich der Bodybuilder gut vorstellen. Mit etwas Alkohol im Spiel und einem leichten Verliebtheitsgefühl könne alles passieren. "Ich habe mir keine Grenzen gesetzt – man muss den Moment leben. Das habe ich in der Vergangenheit gelernt", hielt Cedric fest.

Ob sich das TV-Format für den Influencer in Sachen Liebe auch gelohnt hat? Zumindest scheint er nicht mehr auf dem Singlemarkt verfügbar zu sein. "Ich kann auf jeden Fall sagen, dass es rosig aussieht. Wie und mit wem müsst ihr dann bei 'Ex on the Beach' schauen", antwortete Cedric auf die Frage, ob er aktuell verliebt sei.

Instagram / cedricbeidinger TV-Star Cedric Beidinger

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "Big Brother"-Gewinner

ActionPress/ Bieber, Tamara Cedric Beidinger bei der Release-Party von Dr.Sindsen

Glaubt ihr, dass Cedric bei "Ex on the Beach" Sex haben wird? Nie im Leben! Ja, ich glaube schon. Abstimmen Ergebnis anzeigen



