Samantha Fox ist endlich unter der Haube! Seit 2016 ist das Erotikmodel jetzt schon mit seiner Partnerin Linda Olsen zusammen. Die zwei sind so glücklich miteinander, dass sie sich 2020 schließlich verlobt haben! Doch daraufhin hatten die zwei es offenbar nicht eilig, auch vor den Traualtar zu treten – und gaben sich ausgiebig der Hochzeitsplanung hin. Doch nun war es schließlich so weit: Samantha hat ihre Linda geheiratet!

Das berichtet nun Daily Mail: Die Britin hat ihre Freundin am Samstag im Rahmen einer pompösen Zeremonie in Epping Forest zur Ehefrau genommen. Beide Bräute trugen für ihren großen Tag traumhafte weiße Prinzessinnenkleider mit einer Menge Tüll und Glitzer. Auf den Fotos ist deutlich zu sehen, wie glücklich Samantha und Linda an diesem Tag waren – und wie verliebt!

Für Samantha ist ihre frischgebackene Frau nicht die erste bedeutende Beziehung: Zuvor war die 80er-Ikone mit ihrer Langzeitpartnerin Myra Stratton zusammen, doch 2015 musste sie sich von ihrer Liebsten verabschieden – sie verstarb an Krebs. Nach einem Jahr Trauer fand Sam dann schließlich zu Linda.

Samantha Fox (r.) und ihre Verlobte Linda Olsen

Linda Olsen und Samantha Fox

Samantha Fox und ihre Verlobte Linda Olsen

