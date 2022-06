Schon bald darf Katharina Damm sich eine zweifache Mama nennen! Die Influencerin und ihr Mann Leo erwarten gerade nach Töchterchen Eliana ihr zweites Kind – es wird wieder ein Mädchen. In den vergangenen Wochen beglückte die Schwester von Anna Maria Damm (26) ihre Follower mit regelmäßigen Updates zu ihrer Schwangerschaft. Jetzt geht es für Katharina langsam, aber sicher in den Endspurt...

Via Instagram veröffentlichte die Mami jetzt ein hübsches Spiegel-Selfie: Katharina trägt hier ein schönes blaues Maxikleid und umfasst mit einer Hand liebevoll ihre üppige Babykugel. Dazu schrieb sie: "Ich zähle die Tage..." Offenbar kann sie es kaum noch erwarten, ihr Baby kennenzulernen! Doch wie lange muss sie sich eigentlich noch gedulden? Ihren letzten Updates nach dürfte die Brünette sich inzwischen in der 36. Schwangerschaftswoche befinden. Also hat sie noch mehr oder weniger einen Monat vor sich.

Hochschwanger zu sein ist natürlich kein Zuckerschlecken für Katharina – schon gar nicht bei den hohen Temperaturen aktuell! In einem weiteren Post merkte die 26-Jährige an, dass sie wegen der Hitze "buchstäblich schmelzen" würde. Auf dem dazugehörigen Foto trägt die Schwangere eine coole Latzhose mit einem Top, Flip-Flops und einen Strohhut. Wie gefallen euch ihre Outfits aktuell? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm während ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm während ihrer zweiten Schwangerschaft

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de