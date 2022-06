Fans sauer: Max lästert über Körper von Bachelorette Sharon

Mit dieser Aussage hat Max Wilschrey (26) sich wohl einige Sympathiepunkte verspielt. Der Fußballer kämpft in diesem Jahr um das Herz der Bachelorette Sharon Battiste (30) und ergatterte direkt in der zweiten Folge ein Einzeldate. Eigentlich schien der Vibe zwischen den beiden zu stimmen – zumindest die Schauspielerin fühlte sich zu dem Sportler hingezogen. Der hatte aber einiges an Sharon auszusetzen, besser gesagt an ihrem Körper. Das machte die Zuschauer fassungslos!

Während Sharon beim Date schon kleine Schmetterlinge im Bauch hatte, schien der Funke bei Max noch nicht ganz übergesprungen zu sein. "Es ist nicht so, dass ich denke, wow, was für eine absolute Granate, da würde ich jetzt lügen. [...] Ich stehe bisschen mehr auf Kurven, dass sie ein bisschen mehr Arsch und Brüste haben könnte", erzählte der 26-Jährige nach dem Date und meinte, sich sexuell nicht zu der 30-Jährigen hingezogen zu fühlen.

Die Zuschauer fanden Max Aussagen absolut nicht in Ordnung. "Hat er gerade ernsthaft gesagt, sie könnte größere Brüste haben?" oder "Der 'Fußballer' aus der Oberliga hätte gerne mehr Arsch und Brüste. Na, wer möchte diesem Prachtstück ein Zuhause geben?", regten sich die Fans auf.

Wie fandet ihr Max' Aussage? 6436 Stimmen 1902 Ich fand das jetzt nicht schlimm. 4534 Geht gar nicht! Das fand ich echt unmöglich.



