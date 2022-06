Schöne Bilder: Ex-GNTM-Girl Nadine Wimmer hat geheiratet!

Tolle Liebesnews von Nadine Wimmer! Durch das Castingformat Germany's next Topmodel, an dem sie 2020 teilgenommen hatte, ist die Beauty einem größeren Publikum bekannt. Mittlerweile folgen ihr über 140.000 Follower auf Social Media. Ihre Fans lässt sie stets an ihrem Privatleben teilhaben – so zeigt sie auch Einblicke in ihre Beziehung mit Tim, ihrem Verlobten. Nun gab es ein besonders schönes Update von den beiden: Nadine und Tim haben geheiratet!

Das verkündete die Influencerin auf ihrem Instagram-Profil mit einer Bilderreihe. Darauf zu sehen: Tim umarmt seine Liebste von hinten, die ein weißes gehäkeltes Kleid trägt. Der Fokus liegt jedoch auf ihren Händen. Sowohl Nadine als auch ihr Partner tragen einen Ring – den Blumenstrauß präsentierte sie ebenfalls auf dem Pic. "Heute habe ich Ja gesagt – zu meinem besten Freund, meiner Liebe. Jetzt beginnt diese Sache namens "Für immer", lautet die Bildunterschrift. Ihren Nachnamen änderte sie bereits auch schon in ihrem Profil. Von nun an heißt sie also Nadine Bergmann.

Auf dem zweiten Schnappschuss sind zwei Lebkuchenherzen zu sehen, auf denen ihre Anfangsbuchstaben und der Hashtag #married stehen. Schon im August überraschte Nadine ihre Community mit der Verlobung. Denn zu dem Zeitpunkt waren die Turteltauben noch gar nicht so lange zusammen.

Privat Nadine Wimmer mit ihrem Verlobungsring

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine und Tim Bergmann auf ihrer Hochzeit

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer bei der Brautkleidanprobe, Kleid Nummer 3

