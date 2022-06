"Schwiegertochter gesucht"-Ingo und Annika haben geheiratet!

Bei Ingo (31) und Annika haben die Hochzeitsglocken geläutet! Der Düsseldorfer hatte bei Schwiegertochter gesucht auf die große Liebe gehofft – allerdings vergebens. Seine Mrs. Right fand er erst nach seiner Teilnahme an der Datingshow in der Rothaarigen Annika. Nach der Verlobung im Jahr 2019 sollte in diesem Jahr endlich die Hochzeit folgen – wann genau die Zeremonie stattfinden wird, war zunächst nicht bekannt. Doch nun war es endlich so weit!

Auf Instagram teilte Ingos Trauzeuge Eric Sindermann (33) ein Foto, das ihn an der Seite des Brautpaares zeigt. "Frisch verheiratet", verkündete der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat in der Bildunterschrift und bedankte sich, dass er bei dem besonderen Moment dabei sein durfte. "Ihr passt wie Arsch auf Eimer. Jetzt wird Düsseldorf unsicher gemacht", fügte er hinzu.

Annika hat sich für ihren großen Tag richtig in Schale geworfen. Sie trug ein dunkelblaues langes Kleid mit Spitzendetails. Ingo wählte mit einem weißen T-Shirt und einem offenen Hemd darüber hingegen ein eher lässiges Outfit.

Instagram / ingo_der_ingonator Annika und Ingo im Jahr 2019

Instagram / ingo_fanseite_official Ingo und Annika im Januar 2022

Facebook / Ingo und Annika Fanpage Annika und Ingo im März 2019

