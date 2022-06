Sex-Detox bis August: Jakub Merlan-Jarecki gibt ein Update!

Zwischen Jakub Merlan-Jarecki (26) und seiner Frau Kate Merlan (35) flogen in den vergangenen Wochen immer wieder ordentlich die Fetzen. Der Grund: Jakub feierte mit seinen Kumpels auf Mallorca, woraufhin die Temptation Island-Darstellerin ihm Untreue vorwarf. Auch Kates Schmatzer mit ihrem Kumpel Rafi Rachek (32) sorgte für noch mehr Ärger. Um wieder zusammenzufinden, wollen die beiden nun eine Art Heilungsprozess starten. Nun gab Jakub ein Update und verriet, was es mit dem Sex-Detox auf sich hat!

Bereits vor ihrem Zoff erklärte Kate, dass sie und Jakub drei Monate lang auf Zärtlichkeiten verzichten wollen – neben Kuscheln und Anfassen wollen die beiden auch auf Sex verzichten. Das hat sich auch nach ihrem großen Streit nicht geändert. "Es ist so, dass wir mittlerweile seit Monaten keine Sexualität mehr in unserer Ehe haben", hielt der einstige Profikicker seine Community in seiner Instagram-Story auf dem Laufenden und fügte hinzu, dass auch ihr aktueller gemeinsamer Urlaub auf Teneriffa nichts an ihrer Abmachung ändern würde.

"Nur, weil wir jetzt im Urlaub sind, ist hier nicht heile Welt", stellte Jakub weiter klar und erklärte, dass die beiden allerdings große Hoffnung in ihre Sex-Abstinenz setzen würden. Allerdings komme es dabei teilweise auch zu weiteren Konflikten. Bis August wollen sie das Projekt noch durchziehen.

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im April 2022

Jakub Jarecki, "Temptation Island V.I.P."-Kandidat 2021

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

