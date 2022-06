Hauch von nichts: Diana June zeigt sich sexy im Urlaub!

Diana June heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Ehe mit ihrem Partner David scheiterte vor über einem Jahr. Bereit für eine neue Beziehung ist die Influencerin aber bislang noch nicht. Die Beauty möchte erst mal für sich alleine sein. Ihr Single-Leben scheint die Bloggerin aber inzwischen in vollen Zügen zu genießen: Diana postete nun nämlich eine extrem heiße Fotoreihe – und teilte dazu tiefsinnige Zeilen.

Auf Instagram postete Diana eine Fotostrecke aus Griechenland im sexy Beachlook. Der Bikini, den sie auf den Fotos trägt, verdeckt wirklich nur das Allernötigste. In der Betitelung des Beitrags schrieb die YouTuberin ihre Gedanken nieder: "Die Ruhe, die unberührte Natur und das Rauschen des Meeres sind Balsam für meine Seele. Diese Insel hat etwas Magisches, denn je mehr Zeit ich in der Natur verbringe, desto verbundener bin ich mit meiner weiblichen Energie." Der erste Schritt zum inneren Frieden sei für sie, es geschehen zu lassen.

Für den Post bekam Diana eine Menge Zuspruch von ihrer Community. "Wunderschöne Frau. Es freut mich so sehr, dich dort so glücklich zu sehen", schrieb unter anderem eine begeisterte Followerin in die Kommentarspalte.

Instagram / dianajune Diana June, YouTuberin

Instagram / dianajune Diana June im Juni 2022

Instagram / dianajune Diana June, Influencerin

