Steffen checkt Sex-Vibe: Bachelorette-Fans peinlich berührt

Ob Steffen Vogeno bei der Bachelorette besser punkten kann als bei den Zuschauern? Heute Abend flimmert die dritte Folge der RTL-Rosenshow über die Bildschirme und Sharon Battiste (30) datet, was das Zeug hält. Nach Jan Hoffmann und Lukas Baltruschat bekam auch Steffen die Chance auf Zweisamkeit mit der Influencerin. Die romantische Stimmung zerstörte der Vertriebsbeauftragte allerdings mit Sextalk. Er wollte wissen, ob sich Sharon sexuell zu ihm hingezogen fühlt und sorgte damit für peinlich berührte Zuschauer.

Schon beim Ausflug im Helikopter wies der 27-Jährige ziemlich aus dem Nichts darauf hin, wie attraktiv er die ehemalige Köln 50667-Darstellerin findet. Während er auf eine Antwort ihrerseits angeblich nicht so viel Wert legte, änderte er wenig später seine Meinung. "Tatsächlich würde ich schon gerne wissen, ob du auch bei mir eine sexuelle Anziehung hast", meinte er. Die Fans können diese Entwicklung des Gesprächs nicht nachvollziehen. "Ich möchte nur wissen, ob du bei mir...also...einen hochbekommst. Oder wie heißt das bei euch Frauen?", machte sich ein Zuschauer auf Twitter über ihn lustig. "Ach, Steffen", meinte ein anderer nur. "Warum? Man merkt doch, ob da eine Anziehung ist oder nicht", fragte sich ein dritter genervt.

Aber findet die 30-Jährige ihren Datepartner nun attraktiv oder nicht? Euphorisch reagierte sie auf Steffens Sex-Check zumindest nicht. "Tatsächlich sind wir noch am Anfang – ich möchte nicht an irgendwelche anderen Sachen denken – die ich auch gerne mache", eröffnete sie ihm. Im Einzelinterview gab sie daraufhin sogar zu: "Mein erster Gedanke ist nicht, mit Steffen in die Kiste zu hüpfen."

