Serkan Yavuz wartet auf ersten Sex mit Samira nach Geburt

Serkan Yavuz (29) erlebt gerade eine harte Durststrecke! Gemeinsam mit seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) hat der Influencer Ende Mai sein erstes Kind bekommen. Die kleine Nova stellt das Leben der frisch gebackenen Eltern natürlich mächtig auf den Kopf – und zwar auf mehrere Arten: Wegen Samiras Geburtsverletzungen herrscht seit der Entbindung ein Sexverbot! Das macht Serkan nach vier Wochen Enthaltsamkeit langsam, aber sicher zu schaffen...

In ihrem gemeinsamen Podcast "Samira & Serkan in Paradise" unterhielten Serkan und Samira sich jetzt über ihre Geschlechtsteile. An einem Punkt fragte die Beauty schließlich: "Willst du mich mal fragen, wie es da unten ausgesehen hat, als Nova rausgekommen ist?" – woraufhin ihr Freund keck erwiderte: "Ich würde gerne wissen, wie es jetzt momentan aussieht, wann wir's wieder mal... machen können?[...] Wir hatten sehr lange kein Knickknack mehr."

Doch Samira hatte daraufhin schlechte Nachrichten für ihren Schatz: "Ich glaube noch nicht. Sage ich dir ehrlich." Die Neu-Mama macht sich außerdem Sorgen, dass sich durch die Geburt untenrum einiges verändert hat: "Vielleicht ist da alles sehr groß jetzt", äußerte sie. Aber Serkan schien dieser Gedanke keineswegs zu stören. Übrigens: Laut Apotheken Umschau geben Ärzte in der Regel nach sechs Wochen grünes Licht für das erste Schäferstündchen nach der Geburt.

Instagram / serkan___yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Reality-TV-Stars

