Als Mama zu sexy? Sarah Joelle Jahnel schießt gegen Hater

Sarah Joelle Jahnel (32) macht eine Ansage! Im Leben der einstigen DSDS-Kandidatin scheint es gerade richtig gut zu laufen: Im Juni machte sie öffentlich, wieder frisch verliebt zu sein. Und auch ihre zweijährige Tochter ist schon ein großer Fan von ihrem Neuen. Gerne teilt sie aus ihrem Leben Schnappschüsse im Netz – doch unter den zahlreichen Kommentaren schleichen sich auch hin und wieder Hater dazwischen. Nun feuerte Sarah gegen fiese Follower!

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die Prominent getrennt-Teilnehmerin auch gerne von ihrer sexy Seite und posiert im Bikini sowie in Dessous. Das finden einige Fans offenbar unangebracht. "Mir geht dieses Thema so sehr auf die Nerven! Warum sollte eine Mami nicht auch sexy sein dürfen?", wetterte Sarah nun unter ihrem neuesten Post. Sie könne es gar nicht verstehen, wieso das eine das andere ausschließen sollte. "Meine Tochter steht bei mir an erster Stelle, aber ich erlaube es mir, neben dem Luxus ihre Mama sein zu dürfen, auch ab und an mich selber zu fühlen und mir ein kurzes Kleid oder Dessous überzuziehen", stellte sie klar.

Sie kann es zwar verstehen, wenn einige Mütter das für sich selbst nicht wollen, doch für Sarah ist es eben voll in Ordnung. "Ich habe ganz klar Grenzen für mich und mein eigenes Leben gezogen, aber ab und an mal in sexy Dessous aufzutauchen, gehört für mich nun mal nicht dazu", fügte sie abschließend hinzu.

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit ihrem Freund und ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im Mai 2022

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, DSDS-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de