Nach Trennung: Sexpertin Paula Lambert offen für neue Liebe?

Paula Lambert (48) plaudert aus dem Nähkästchen! Schon seit vielen Jahren klärt die Kolumnistin ihre Leser und Zuschauer über Sexualität und Beziehungen auf. Mit "Paula kommt – Sex und gute Nacktgeschichten" hat sie seit 2013 eine eigene TV-Show und gerade startete mit "4 Brüste für ein Halleluja" ihr eigener Podcast. Doch wie läuft es eigentlich in ihrem eigenen Liebesleben gerade so? Paula ist relativ frisch getrennt. Im Promiflash-Interview plauderte die Sexpertin jetzt aus, ob sie schon wieder auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist.

Eine konkrete Antwort ließ die 48-Jährige sich zwar nicht entlocken, aber sie verriet: "Ich habe mir viel Zeit für mich genommen und werde das auch weiterhin machen. Das ist ja für jeden wichtig. Aber ich bin für alles offen, gegen das Leben kann man ja nichts machen." Abschließend betonte sie noch: "Es bleibt spannend." Immerhin klingt Paula nicht ganz abgeneigt, eine neue Liebe in ihr Leben zu lassen...

Mit ihrem Ex hat Paula zwei Söhne. Was sagen die eigentlich dazu, dass die Mama in aller Öffentlichkeit unverblümt über Sex und Liebe spricht? Ist ihnen das nicht peinlich? "Sie sind ja damit aufgewachsen und wir haben ein extrem nahes Verhältnis zueinander", stellte die Podcasterin klar und ergänzte: "Sogar deren Freunde rufen mich an, wenn sie Liebeskummer haben."

