"Böser Mensch": Georg Koflers Ex-Freundin rechnet mit ihm ab

Georg Koflers (65) Ex-Freundin scheint nicht gut auf ihn zu sprechen zu sein. Vergangenen Mai verkündete der Höhle der Löwen-Gründer, dass Veronika Scholze und er wieder getrennte Wege gehen. Doch offenbar wollte es der gebürtige Südtiroler nicht langsam mit der Liebe angehen lassen, denn vergangene Woche stellte er schon seine neue Freundin vor. Im Gegensatz zu Georgs Neuer ist Veronika jedoch gar nicht gut auf ihn zu sprechen – nun ging die brünette Beauty hart mit ihrem Ex ins Gericht.

In einem Interview mit Bild fand die Unternehmerin nun kein gutes Wort mehr für ihren einstigen Partner. So erzählt die 46-Jährige beispielsweise, dass nicht Georg sich von ihr getrennt habe, sondern sie ihn "hochkant aus meinem Haus geworfen" habe. Den Grund dafür wollte Veronika zwar nicht verraten, dafür rechnet sie mit dem Star-Investor aber ordentlich ab. "Meine Sicht auf diesen Mann nach drei Jahren ist erschütternd. [...] Ich konnte lange nicht glauben, dass ein Mensch so sein kann", plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Veronika erzählte, dass ihre Beziehung zu dem 65-Jährigen nach Außen hin zwar immer sehr romantisch gewirkt habe, doch in Wirklichkeit "hat es so oft so weh getan". Er habe sie oft "gedemütigt und beleidigt" und sein persönliches Umfeld manipuliert. Allgemein sei er ein "böser Mensch". "In ihm drin ist nur Hass auf sich selbst und auf andere Menschen", berichtete sie.

RTL+ Georg Kofler, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

Instagram / veronikascholze Veronika Scholze und Georg Kofler im November 2021

RTL / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

