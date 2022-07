Vier Tage nach Geburt: Anne Wünsche zeigt After-Baby-Body

Anne Wünsche (30) gibt ein Body-Update! Am Freitag begrüßte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind auf der Welt. Nach ihren Töchtern Miley und Juna durfte sie sich nun über einen Jungen namens Sávio Elio freuen. Inzwischen konnten die Influencerin und ihr Nachwuchs die Klinik bereits verlassen. Vier Tage nach der Entbindung zeigte Anne nun auch zum ersten Mal ihren After-Baby-Body im Netz!

In ihrer Instagram-Story posierte die Berlinerin jetzt vor dem Spiegel – und gewährte dabei freie Sicht auf ihren Body. Nach der Geburt fühlt sich Anne aber nicht wirklich wohl in ihrer Haut. Dafür gibt es auch einen bestimmten Grund: Sie findet nichts zum Anziehen! "Mir geht es nicht um den Bauch, der ist mir so was von Latte. Man sieht ja, dass ich gerade erst entbunden habe. Mir passt einfach nichts", klagte die 30-Jährige.

Auch sonst scheint sich Anne erst einmal an den neuen Familienalltag mit drei Kindern gewöhnen zu müssen. Wenige Tage nach der Entbindung hat sie bereits mit Schlafmangel zu kämpfen. "Jetzt spüre ich die schlaflosen Nächte. Ich bin echt am Arsch", gab die stolze Mutter ehrlich zu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Juli 2022

