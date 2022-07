Frivol? Gemma Collins zeigt Fans persönliches Sexspielzeug

Gemma Collins (41) präsentiert sich von einer ganz persönlichen Seite. Die britische TV-Bekanntheit ist regelmäßig aufgrund ihres Kampfes gegen ihr Gewicht in den Nachrichten der Boulevard-Blätter. Innerhalb eines Jahres verlor die The Only Way Is Essex-Darstellerin stolze 22 Kilo und trägt heute Kleidergröße 44. Auch bei anderen Themen nimmt die Britin kein Blatt vor den Mund. Doch jetzt überraschte Gemma ihre Fans mit besonderen Fotos: Sie posierte mit Sexspielzeug!

Auf Instagram hielt Gemma stolz unterschiedliche Vibratoren in die Kamera. "Wie ihr wisst, würde ich mich nicht als schüchtern bezeichnen", schrieb die 41-Jährige zu dem Beitrag. Doch zum Thema Selbstbefriedigung habe sie sich öffentlich aus Angst bisher zurückgehalten. Damit soll jetzt allerdings Schluss sein. Gemeinsam mit einer Firma brachte die Blondine ihre ersten eigenen Vibratoren auf den Markt. "Ich bin auf dem Weg, mich selbst mehr zu lieben und das Vergnügen zu haben, das ich verdiene", meinte Gemma.

Auch wenn Selbstliebe für Gemma offenbar ein immer wichtigeres Thema wird, meinte sie im April dieses Jahres, dass sie sich mit ihrem Verlobten Rami Hawash ein Baby wünscht. Dafür soll sogar die Hochzeit mit Rami erst mal auf Eis gelegt werden. Außerdem plane Gemma, sich für ihren Kinderwunsch eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Wir kommen an den Punkt, an dem wir uns darauf konzentrieren müssen, ein Baby zu bekommen", hatte sie im Interview mit The Sun erklärt.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, Juli 2022

Getty Images Gemma Collins bei der "Cinderella"-Premiere in London, August 2021

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und Rami Hawash im März 2022

