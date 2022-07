Offiziell: Patricia Allison steigt bei "Sex Education" aus

Ein Schock für alle Fans von Sex Education. Die Aufklärungsserie erzählt die Geschichte des Teenagers Otis (Asa Butterfield, 25), der seine Sexualität entdeckt. Drei Staffeln des Netflixhits gibt es bereits. Und die Freude war groß, als "Sex Education" um eine weitere vierte Fortsetzung verlängert wurde. Allerdings werden die Fans auf einen der tragenden Charaktere verzichten müssen: Patricia Allison verlässt die Erfolgsserie.

Patricia (27), die in der Serie die Rolle der Ola Nyman spielte, bestätigte die Nachricht am Dienstag bei einem Auftritt in der Sendung "Breakfast with Yinka and Shayna Marie". "Ich habe es so sehr geliebt, bei 'Sex Education' mitzumachen und Ola zu spielen, aber leider werde ich in der vierten Staffel nicht mehr dabei sein", sagte Patricia auf die Frage, ob sie etwas über die neue Staffel erzählen könne. "Es tut mir so leid, euch das sagen zu müssen, aber ich werde einfach ein paar andere Dinge machen. Es haben sich einige andere Gelegenheiten ergeben."

Obwohl ihr die Entscheidung schwerfiel, ist sie der Meinung, dass alles einmal ein Ende haben muss. "Ich habe es drei Jahre lang gemacht", fügte Patricia hinzu. "Und ich habe es wirklich geliebt." Die 27-Jährige sei traurig über ihr Ausscheiden, gab aber gleichzeitig zu, dass sie "aufgeregt" sei über alles, was noch kommen wird.

Anzeige

Getty Images Patricia Allison, Schauspielerin

Anzeige

Netflix / Sam Taylor Tanya Reynolds und Patricia Allison in "Sex Education"

Anzeige

Getty Images Patricia Allison, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de