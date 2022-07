"Ist mir wichtig": Paulina Ljubas will jeden Tag Sex haben

Sie kann einfach nicht ohne. Paulina Ljubas (25) musste bereits einige schwierige Beziehungen in ihrem Leben durchmachen. Erst ging ihre Liebelei mit Henrik Stoltenberg nach Temptation Island V.I.P. in die Brüche. Anschließend klappte auch die Liaison mit Yasin Mohamed (31) nicht. Inzwischen hat die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihren Liebeskummer aber überwunden. Eine Sache ist ihr in einer Partnerschaft allerdings besonders wichtig: Sex.

In ihrer Instagram-Story sprach die Influencerin mit ihrer Community über die schönste Nebensache der Welt und hatte dazu eine klare Meinung: "Also wenn ich in einer Beziehung bin, ich meine klar, es kann sein, dass es sich mal nicht ergibt, man mal einen Kacktag hat. Aber länger als drei Tage, höchstens vier Tage in Folge, wenn wir zusammen chillen, dass da nichts geht, vorher bin ich raus", erklärte die Beauty. Hob aber hervor, dass es auch normal sei, in einer langjährigen Beziehung nicht mehr jeden Tag Sex zu haben. "Aber für mich ist das wichtig, egal wie lange man zusammen ist", fügte sie noch hinzu.

Ganz anders sieht die Sache aber aus, wenn Paulina nicht in einer Beziehung ist."Ich sage mal so, wenn ich Single bin wie jetzt, dann brauche ich das gar nicht. Da finde ich das auch nicht schlimm", erzählte die Beauty. Sie könne nicht einmal sagen, wann das letzte Mal gewesen sei, in der Beziehung könne sie jedoch nicht ohne. "Ich stehe ja auch nicht am Kühlschrank und hol nichts raus", brachte sie abschließend als Vergleich.

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Juni 2022

