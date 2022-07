Nach Sexskandal: Verkauft Armie Hammer jetzt Ferienhäuser?

Hat er seine Schauspielkarriere komplett an den Nagel gehängt? Armie Hammer (35) galt jahrelang als aufstrebender Schauspieler. Doch Vorwürfe über sexuellen Missbrauch und angebliche Kannibalismusfantasien hatten seinem Erfolg ein jähes Ende bereitet. Obwohl er erfolgreich eine Therapie wegen seiner Drogen-, Alkohol- und Sexprobleme absolviert hatte, scheint ein Comeback auf den Kino-Leinwänden außer Reichweite zu sein: Armie wurde erneut als Concierge in einem karibischen Resort gesehen – dabei soll er den Kunden sogar Ferienhäuser verkauft haben!

Laut Daily Mail soll der 35-Jährige als Teilzeitverkäufer auf den Kaimaninseln arbeiten. Dort sah man den "Call Me by Your Name"-Darsteller Ende Juni in Arbeitskleidung in das Büro des Morrit's Ressort gehen. Demnach trug er ein blaues Polohemd, das dem der anderen Mitarbeiter gleicht. Berichten zufolge habe er den Kunden Ferienhäuser im Strandparadies vermietet und sogar verkauft. Doch bisher bestätigte der einstige Hollywood-Star noch nicht, in der Immobilienbranche tätig zu sein, weshalb einige Fans dahinter nur eine Recherchearbeit für einen neuen Film vermuten.

Noch im Februar dieses Jahres konnte man Armie in einer neuen Filmrolle sehen. In der Agatha-Christie-Verfilmung "Tod auf dem Nil" erschien er in einer der Hauptrollen. Allerdings hatten die Dreharbeiten zu dem Film begonnen, bevor die Missbrauchsvorwürfe über den zweifachen Vater ans Licht gekommen waren.

